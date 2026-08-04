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PASAPALABRA
Damián Mollá sorprende en Pasapalabra al revelar la curiosa historia de los días de la semana
Una sencilla pregunta durante la prueba ¿Dónde Están? deriva en una inesperada explicación de Damián Mollá sobre el origen de los días de la semana y deja una curiosidad sobre el sábado.
David tiene que escoger entre domingo y lunes en una de las preguntas del programa, lo que da pie a una conversación sobre el significado de ambos días. Damián Mollá explica que el domingo está vinculado al sol y el lunes, a la Luna.
A partir de ahí, el invitado repasa el origen del resto de los días de la semana y destaca el caso del sábado, cuyo nombre no procede de Saturno. Su explicación sorprende a Roberto Leal y aporta uno de los momentos más curiosos de la tarde en Pasapalabra.
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