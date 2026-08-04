Damián Mollá sorprende en Pasapalabra al revelar la curiosa historia de los días de la semana

David tiene que escoger entre domingo y lunes en una de las preguntas del programa, lo que da pie a una conversación sobre el significado de ambos días. Damián Mollá explica que el domingo está vinculado al sol y el lunes, a la Luna.

A partir de ahí, el invitado repasa el origen del resto de los días de la semana y destaca el caso del sábado, cuyo nombre no procede de Saturno. Su explicación sorprende a Roberto Leal y aporta uno de los momentos más curiosos de la tarde en Pasapalabra.

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