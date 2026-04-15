Javier reinventa una mítica canción de Rebeca y firma un controvertido triunfo en La Pista

La Pista ha vuelto a ser protagonista de momentos comentados en Pasapalabra. Tras el duelo anterior marcado por 'Escándalo', ahora la polémica ha llegado en el enfrentamiento entre David y Javier. Ambos concursantes se quedaron inicialmente bloqueados ante la canción, hasta que Roberto Leal les ofreció el título con otras palabras y desveló que se trataba de un tema de Rebeca.

Fue entonces cuando Javier respondió 'Dura de pelar', una versión no exacta del título original, lo que desató las risas en el plató y sembró la duda sobre si debía darse por válida. Roberto Leal asumió la decisión y concedió el triunfo al madrileño, defendiendo el criterio con humor ante los comentarios de los invitados y cerrando así un duelo tan discutido como divertido.