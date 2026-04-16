Javier marca los tiempos en El Rosco y aprovecha los fallos de David

El duelo ha quedado condicionado desde el primer turno. Javier ha comenzado con calma, encadenando cinco aciertos sin prisas, mientras que David ha tropezado pronto en la letra C al confundir una cereza con una ciruela. Ese fallo temprano, que el propio concursante ha atribuido a ir demasiado rápido, ha marcado el desarrollo inicial de la prueba de Pasapalabra y ha dado confianza a su rival.

Con el paso de los turnos, Javier ha ampliado la diferencia gracias a una racha sólida de aciertos, llegando a un parcial muy favorable. David, lejos de rendirse, ha reaccionado con determinación y ha logrado cerrar la primera vuelta por delante, 21‑20. Sin embargo, cuando parecía que la sorpresa era posible, Javier ha vuelto a imponer serenidad y ha sumado dos aciertos más que han inclinado definitivamente el Rosco a su favor.