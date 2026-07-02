Javier llega a 90 programas en Pasapalabra con una broma que arranca risas

Javier continúa acercándose al club de los centenarios en Pasapalabra y cada vez se muestra más cómodo en el concurso. Su actitud relajada ya había dado que hablar tras un comentario inesperado a Roberto Leal sobre su boda durante el juego de La Pista en un programa anterior.

En esta ocasión, el concursante bromeó con los invitados del programa y el presentador sobre su tranquilidad. Con ironía, soltó la frase "la procesión va por dentro", provocando risas en el plató y la reacción divertida de Roberto Leal, que recordó su anterior "zasca".

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