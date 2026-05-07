Javier se la juega en El Rosco, acierta y firma uno de sus finales más espectaculares en Pasapalabra

El Rosco ha sido uno de los más intensos entre David y Javier, con ambos cometiendo un fallo temprano y rehaciéndose hasta igualar fuerzas. Javier se equivocó al confundir gachas con galletas, mientras que David falló en la C al decir convocatoria en lugar de citación. A partir de ahí, los dos elevaron el nivel hasta empatar a 22 aciertos.

En el desenlace, David optó por plantarse pese a tener dudas, mientras que Javier decidió arriesgar. Su respuesta fue correcta y resultó determinante para llevarse el duelo. De no haber mediado el error inicial, el madrileño habría alcanzado su primer 24 en Pasapalabra.