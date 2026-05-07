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¡Javier roza su primer 24 en El Rosco! Final de infarto con un acierto determinante

¡Javier roza su primer 24 en El Rosco! Final de infarto con un acierto determinante

Pasapalabra

Javier se la juega en El Rosco, acierta y firma uno de sus finales más espectaculares en Pasapalabra

El madrileño ha tomado una decisión valiente en el momento clave, ha acertado tras el empate a 22 y se ha quedado a las puertas de alcanzar su primer 24 en el concurso.

Alberto Mendo
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El Rosco ha sido uno de los más intensos entre David y Javier, con ambos cometiendo un fallo temprano y rehaciéndose hasta igualar fuerzas. Javier se equivocó al confundir gachas con galletas, mientras que David falló en la C al decir convocatoria en lugar de citación. A partir de ahí, los dos elevaron el nivel hasta empatar a 22 aciertos.

En el desenlace, David optó por plantarse pese a tener dudas, mientras que Javier decidió arriesgar. Su respuesta fue correcta y resultó determinante para llevarse el duelo. De no haber mediado el error inicial, el madrileño habría alcanzado su primer 24 en Pasapalabra.

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