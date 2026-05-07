La generosidad Dani Muriel le trae un problema entre Mariló Montero y Raquel Sánchez Silva

Dani Muriel fue el invitado más destacado en La Pista al lograr la mejor marca de la tarde, lo que le permitió ganar el libro de Pasapalabra. El actor ya había conseguido este premio en el programa anterior y, por ello, anunció que quería regalarlo. Todo parecía sencillo hasta que expresó su intención de dárselo a Raquel Sánchez Silva, su compañera de equipo.

La situación dio un giro cuando Mariló Montero intervino para reclamar el libro, argumentando que Dani había ganado gracias a ella. El actor se dio cuenta entonces del lío en el que se había metido, y Roberto Leal tuvo que intervenir proponiendo una solución salomónica que cerró el momento entre risas.