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Pasapalabra
Cuando el bigote despista: Dani Muriel confunde a Lola Índigo en La Pista
El actor ha protagonizado uno de los lapsus más comentados del programa al atribuir una canción de 2024 a Camilo, descubriendo después que la voz que escuchaba era la de Lola Índigo.
El despiste ha llegado durante el duelo musical entre Dani Muriel y Mariló Montero en Pasapalabra. Tras escuchar los primeros fragmentos, ninguno lograba situar la canción y, al sonar un poco más, Dani ha asegurado que se trataba de Camilo, imaginando incluso su característico bigote. Roberto Leal ha tenido que intervenir para aclarar que se trataba de una artista.
Al descubrir que la voz era la de Lola Índigo, Dani se ha quedado sorprendido y ha pedido disculpas entre risas. Para intentar salvar el momento, ha acabado acertando el título, La reina, y lo ha celebrando con algunos pasos de baile.