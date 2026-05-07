Cuando el bigote despista: Dani Muriel confunde a Lola Índigo en La Pista

El despiste ha llegado durante el duelo musical entre Dani Muriel y Mariló Montero en Pasapalabra. Tras escuchar los primeros fragmentos, ninguno lograba situar la canción y, al sonar un poco más, Dani ha asegurado que se trataba de Camilo, imaginando incluso su característico bigote. Roberto Leal ha tenido que intervenir para aclarar que se trataba de una artista.

Al descubrir que la voz era la de Lola Índigo, Dani se ha quedado sorprendido y ha pedido disculpas entre risas. Para intentar salvar el momento, ha acabado acertando el título, La reina, y lo ha celebrando con algunos pasos de baile.