Javier cumple sus bodas de oro con Pasapalabra y explica su clave para resistir

Javier ha alcanzado una cifra redonda en Pasapalabra al cumplir 50 programas, un hito que ha llegado después de un nuevo empate con David en El Rosco. El público y los invitados han celebrado sus bodas de oro en el concurso con una gran ovación.

Al preguntarle Roberto Leal si se había marcado este objetivo, Javier ha sido sincero: su filosofía ha sido vivir la experiencia "día a día". Esa forma de afrontar el concurso ha llevado incluso a compararle, entre risas, con Rambo.