Publicidad
Pasapalabra
Javier impone su experiencia frente a José y domina el primer Rosco tras la salida de Alejandro
Pasapalabra arranca una nueva etapa con la llegada de José desde Murcia, que debuta en El Rosco ante un sólido Javier en un duelo marcado por la tensión y un bote de 292.000 euros.
El concurso vivió un relevo inesperado tras la eliminación de Alejandro en la Silla Azul, dando paso a José, ingeniero informático murciano, que se enfrentó por primera vez a Javier en El Rosco.
El madrileño mantuvo un ritmo alto desde el inicio y, pese a un error puntual, aprovechó los fallos de su rival para asegurar la victoria en un duelo condicionado por los nervios del debutante.