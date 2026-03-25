Javier impone su experiencia frente a José y domina el primer Rosco tras la salida de Alejandro

El concurso vivió un relevo inesperado tras la eliminación de Alejandro en la Silla Azul, dando paso a José, ingeniero informático murciano, que se enfrentó por primera vez a Javier en El Rosco.

El madrileño mantuvo un ritmo alto desde el inicio y, pese a un error puntual, aprovechó los fallos de su rival para asegurar la victoria en un duelo condicionado por los nervios del debutante.