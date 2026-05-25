Silvia Abril confiesa qué fue lo que más disfrutó tras esconderse bajo Mejillón en Mask Singer

Tras ser descubierta en la semifinal de Mask Singer, Silvia Abril explicó que una de las cosas que más disfrutó fue la libertad de movimiento que le daba el traje sobre el escenario.

La actriz también aseguró sentirse muy identificada con Mejillón y destacó especialmente el diseño del disfraz, al que definió como una máscara "tipo vedete" con la que se sintió completamente cómoda durante sus actuaciones.

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