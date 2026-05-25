Publicidad
MASK SINGER
Silvia Abril confiesa qué fue lo que más disfrutó tras esconderse bajo Mejillón en Mask Singer
La humorista se despidió de Mask Singer revelando la conexión especial que creó con Mejillón y el detalle del disfraz que más le sorprendió durante el concurso.
Tras ser descubierta en la semifinal de Mask Singer, Silvia Abril explicó que una de las cosas que más disfrutó fue la libertad de movimiento que le daba el traje sobre el escenario.
La actriz también aseguró sentirse muy identificada con Mejillón y destacó especialmente el diseño del disfraz, al que definió como una máscara "tipo vedete" con la que se sintió completamente cómoda durante sus actuaciones.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas