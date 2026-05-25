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TU CARA ME SUENA
Aníbal Gómez deja sin palabras a Ángel Llàcer tras su inesperada predicción amorosa en Tu cara me suena
La complicidad entre Ángel Llàcer y Aníbal Gómez volvió a protagonizar uno de los momentos más comentados de Tu cara me suena con una sorprendente predicción sentimental en pleno programa.
Todo ocurrió durante las valoraciones de Tu cara me suena, cuando Aníbal Gómez lanzó un comentario sobre el futuro sentimental de Ángel Llàcer que provocó la reacción inmediata del plató.
El colaborador aseguró que en apenas unos días el miembro del jurado podría encontrar el amor, generando bromas y risas entre los presentes durante uno de los momentos más distendidos de la gala.
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