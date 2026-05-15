Javier firma una remontada inesperada en El Rosco de Pasapalabra con una última respuesta decisiva

El Rosco de Pasapalabra ha arrancado con ventaja clara para David, que llegaba con el doble de tiempo tras el ¿Dónde Están? y ha aprovechado ese margen para mantener la presión durante gran parte de la prueba.

Sin embargo, Javier ha logrado igualar el marcador en el tramo final y, pese a un error previo, ha arriesgado en el momento clave para alcanzar los 22 aciertos y cerrar una victoria inesperada.