Publicidad
Pasapalabra
Javier disfruta con un pleno en La Pista al ritmo del Dúo Dinámico y su 'Quisiera ser'
El concursante madrileño ha sorprendido al plató al acertar esta canción de 1961 cantándola, superando sus dudas iniciales y ganándose el aplauso de invitados y público.
La Pista ha llevado a Javier y David hasta 1961, un año que no parecía terreno propicio para ambos. Aunque David fue más rápido con el pulsador, se quedó en blanco y dejó el turno a su rival. Javier dudó unos segundos antes de arriesgar, temiendo equivocarse al cantar, pero decidió lanzarse con seguridad.
El madrileño interpretó 'Quisiera ser' y convirtió su respuesta en un pequeño homenaje al Dúo Dinámico en Pasapalabra. El acierto fue pleno y la reacción inmediata: sorpresa, aplausos y elogios a su voz, con Norma Ruiz resumiendo el sentir general con un claro “¡qué vozarrón!”.