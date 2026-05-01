Javier disfruta con un pleno en La Pista al ritmo del Dúo Dinámico y su 'Quisiera ser'

La Pista ha llevado a Javier y David hasta 1961, un año que no parecía terreno propicio para ambos. Aunque David fue más rápido con el pulsador, se quedó en blanco y dejó el turno a su rival. Javier dudó unos segundos antes de arriesgar, temiendo equivocarse al cantar, pero decidió lanzarse con seguridad.

El madrileño interpretó 'Quisiera ser' y convirtió su respuesta en un pequeño homenaje al Dúo Dinámico en Pasapalabra. El acierto fue pleno y la reacción inmediata: sorpresa, aplausos y elogios a su voz, con Norma Ruiz resumiendo el sentir general con un claro “¡qué vozarrón!”.