Ritmo caribeño en el plató: Roberto Leal se suma al baile gracias a Adriana Torrebejano

Adriana Torrebejano ha vuelto a demostrar que, además de competir en Pasapalabra, sabe convertir cualquier canción en un momento de show. Ya lo había hecho en programas anteriores, incluso con temas tan pausados como 'Soy rebelde', donde llevó a Roberto Leal del tango al Titanic en una misma interpretación improvisada.

En esta ocasión, el duelo con Sergio Pazos arrancó con un tema de 1984 en una versión actualizada de 2025 que se resistió hasta el último segundo. Adriana logró identificar 'Noche de copas' justo a tiempo y celebró su tercer triunfo consecutivo sacando de nuevo a bailar al presentador, entre risas y comentarios sobre los efectos del giro.