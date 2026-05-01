Un fallo inesperado de Javier decide El Rosco y rompe la racha de grandes marcas

El enfrentamiento comenzó en Pasapalabra con David tomando la delantera y marcando diferencias en los primeros turnos, llegando a un sólido 16‑8. Todo parecía de su lado hasta que Javier reaccionó con una jugada espectacular de doce aciertos seguidos, cerrando la primera vuelta con 21 letras en verde y devolviendo el equilibrio a la prueba.

Con el empate asentado y opciones reales de alcanzar el listón habitual, fue Javier quien decidió mover ficha. Ese intento, sin embargo, terminó en fallo y abrió una puerta que David no desaprovechó. La mínima grieta fue suficiente para decantar un Rosco tan estratégico como emocionante.