Manel Loureiro y Adriana Torrebejano convierten el Una de Cuatro en un duelo interno

La posición de los invitados en Pasapalabra puede marcar la diferencia, y esta vez fue clave. Pese a estar en la silla más lejana respecto a Roberto Leal, Manel Loureiro entró pronto en juego y aprovechó la oportunidad. Tras los errores de Adriana Torrebejano y de Javier, el escritor tomó el mando y encadenó aciertos hasta sumar 22 de los 24 segundos del equipo naranja, firmando su actuación más dominante en esta prueba.

La euforia dio paso a las bromas. Manel explicó su protagonismo tardío asegurando que Adriana suele acaparar cámara, comentario que ella respondió con humor afirmando que falló a propósito para que él pudiera lucirse. El cruce de pullas convirtió el éxito del equipo en una de las escenas más cómplices y celebradas del programa.