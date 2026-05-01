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Pasapalabra
Manel Loureiro y Adriana Torrebejano convierten el Una de Cuatro en un duelo interno
Aunque compartían equipo, han protagonizado uno de los piques más divertidos del programa.
La posición de los invitados en Pasapalabra puede marcar la diferencia, y esta vez fue clave. Pese a estar en la silla más lejana respecto a Roberto Leal, Manel Loureiro entró pronto en juego y aprovechó la oportunidad. Tras los errores de Adriana Torrebejano y de Javier, el escritor tomó el mando y encadenó aciertos hasta sumar 22 de los 24 segundos del equipo naranja, firmando su actuación más dominante en esta prueba.
La euforia dio paso a las bromas. Manel explicó su protagonismo tardío asegurando que Adriana suele acaparar cámara, comentario que ella respondió con humor afirmando que falló a propósito para que él pudiera lucirse. El cruce de pullas convirtió el éxito del equipo en una de las escenas más cómplices y celebradas del programa.