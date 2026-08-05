Javier desata la euforia en Pasapalabra al cantar Tractor amarillo tras resolver La Pista

La Pista transporta a Javier y David hasta 1992 con una de las canciones más populares del verano. Javier reconoce Tractor amarillo, asegura el punto y deja sin opciones a su rival en la prueba musical.

Lejos de quedarse con el acierto, Roberto Leal le anima a cantar el tema en pleno plató. La interpretación del concursante desata las risas y los aplausos, mientras el presentador asegura que acaba de protagonizar uno de los grandes momentos de Pasapalabra.

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