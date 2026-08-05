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PASAPALABRA
Javier desata la euforia en Pasapalabra al cantar Tractor amarillo tras resolver La Pista
Un acierto musical acaba convirtiéndose en uno de los momentos más divertidos de Pasapalabra cuando Javier sorprende a todos interpretando un inolvidable éxito del verano por petición de Roberto Leal.
La Pista transporta a Javier y David hasta 1992 con una de las canciones más populares del verano. Javier reconoce Tractor amarillo, asegura el punto y deja sin opciones a su rival en la prueba musical.
Lejos de quedarse con el acierto, Roberto Leal le anima a cantar el tema en pleno plató. La interpretación del concursante desata las risas y los aplausos, mientras el presentador asegura que acaba de protagonizar uno de los grandes momentos de Pasapalabra.
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