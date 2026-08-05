Damián Mollá sorprende en La Pista y deja sin reacción a Juan Ibáñez tras un arriesgado todo o nada

Con dos triunfos acumulados por Juan Ibáñez, Roberto Leal propone un todo o nada para decidir el desenlace de La Pista. El invitado acepta el reto, pero el resultado cambia por completo el rumbo del enfrentamiento.

Damián Mollá reconoce Y.M.C.A. desde el primer fragmento, completa el pleno y celebra la victoria con el icónico baile del tema. Mientras tanto, Juan se queda completamente desolado y lamenta haber aceptado una apuesta que terminó volviéndose en su contra en Pasapalabra.

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