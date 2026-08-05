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YAS VERANO
Una paciente de 94 años recoge firmas para acabar con la tele de pago en hospitales
Rosita, ingresada desde hace meses, reclama que la televisión sea gratuita para todos los pacientes hospitalizados al considerar que contribuye al bienestar y hace más llevadera la estancia.
Rosita, de 94 años, ha iniciado una campaña de recogida de firmas para pedir que los pacientes de hospitales puedan acceder gratuitamente a la televisión durante su ingreso. Defiende que no debe ser un lujo, sino un recurso que contribuya al entretenimiento y al bienestar.
La iniciativa sostiene que, igual que se trabaja para humanizar los hospitales, facilitar este servicio ayudaría a sobrellevar mejor la hospitalización. Su petición busca que la televisión deje de depender de un pago en las habitaciones de los centros sanitarios.
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