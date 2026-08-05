David se lleva un AlaZ de máxima tensión tras el arriesgado movimiento final de Javier en Pasapalabra

Javier y David afrontan la prueba separados por solo un segundo y mantienen un pulso constante hasta alcanzar los 22 aciertos. Ninguno de los dos se planta, convencido de que el rival todavía puede mejorar su resultado.

Con menos tiempo disponible, Javier decide responder en el último segundo para intentar romper el empate. Su respuesta resulta incorrecta y deja el triunfo en manos de David, que solo necesita esperar a que el reloj se detenga para cerrar la victoria en Pasapalabra.

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