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PASAPALABRA
Juan Ibáñez y Damián Molla desvelan los divertidos apodos con los que conocen a Javier y David en El Hormiguero
Juan Ibáñez y Damián Mollá desvelan en Pasapalabra una curiosa costumbre del equipo de El Hormiguero antes de cada programa y sorprenden a los concursantes con los motes que les han puesto.
Durante su visita al concurso, Juan Ibáñez y Damián Mollá explican que el equipo de El Hormiguero sigue cada tarde Pasapalabra antes de comenzar el directo. Esa rutina ha dado pie a una divertida tradición relacionada con los concursantes.
La revelación llega cuando confiesan que Javier y David tienen apodos dentro del programa. David descubre primero el suyo y, después, Damián desvela el de Javier, aclarando que ambos nacieron desde el cariño y la admiración por los dos concursantes.
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