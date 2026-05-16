Javier deja mudo a Roberto Leal con un movimiento suicida en el último suspiro de El Rosco

La tensión se ha apoderado del plató cuando, con apenas un segundo restante, Javier ha sorprendido a todos al anunciar un rotundo: "Me la voy a jugar". Tras una tarde intensa marcada por la ayuda de Paloma Lago, el madrileño ha preferido no especular con sus 22 aciertos en Pasapalabra, lanzándose a por una respuesta más para sentenciar el enfrentamiento ante el acecho de David.

Esta maniobra inesperada ha puesto el broche de oro a un Rosco impredecible donde ambos aspirantes mantuvieron la igualdad hasta el tramo final. El concursante decidió envalentonarse para intentar asegurar la victoria en lugar de esperar pacientemente el desenlace de su oponente.