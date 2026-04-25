Javier y David, al límite: final de infarto por un bote de 424.000 euros en el duelo más emocionante

La tensión se ha disparado en el plató con un enfrentamiento imprevisible entre Javier y David. El madrileño, tras pedir rapidez a Roberto Leal en la lectura, logró una racha espectacular de doce aciertos consecutivos, cerrando su primera vuelta con 21 letras en verde. Por su parte, el barcelonés comenzó con una ventaja de tiempo considerable, tratando de dar caza a su rival en un marcador muy ajustado.

Este duelo de titanes en Pasapalabra ha dejado momentos brillantes en ambos atriles, especialmente cuando Javier alcanzó los 23 aciertos antes de plantarse. Los espectadores han vibrado con este final épico, donde el suspense por alcanzar el premio millonario marcó el ritmo de una tarde absolutamente histórica.