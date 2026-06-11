La familia de Gaudí vive un día histórico ante la visita de León XIV a la Sagrada Familia

Barcelona ha vivido uno de los momentos más destacados de la visita de León XIV a España. Entre los actos previstos, el pontífice acudió a la Sagrada Familia para bendecir la recién terminada torre de Jesucristo, una cita especialmente simbólica para el legado de Antoni Gaudí.

La emoción también se vive en el entorno familiar del arquitecto. Su sobrina nieta reconoció en Y ahora Sonsoles que afrontó este acontecimiento con gran intensidad y aseguró que siente una profunda emoción ante el homenaje que supone la inauguración de una obra que quedó inconclusa durante décadas.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas