El reto que pone a prueba la conexión de Adriana Torrebejano y Rubén Cortada fuera de las cámaras

Adriana Torrebejano y Rubén Cortada, intérpretes de Sonia y Can en ¿A qué estás esperando?, se enfrentan a una dinámica en la que deben responder a distintas cuestiones para comprobar si existe verdadera telepatía entre ellos. El juego busca medir la conexión que han desarrollado trabajando juntos en la serie.

Junto a ellos, Eva Ugarte y Francisco Ortiz, que dan vida a Carol y Daryl, también participan en el desafío. Ambas parejas ponen a prueba el conocimiento que tienen de sus compañeros en una competición que revela quién demuestra una mayor complicidad más allá del rodaje.

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