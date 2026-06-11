Publicidad
¿A QUÉ ESTAS ESPERANDO?
El reto que pone a prueba la conexión de Adriana Torrebejano y Rubén Cortada fuera de las cámaras
Los protagonistas de ¿A qué estás esperando? participan en un divertido juego de preguntas para demostrar cuánto se conocen y medir la complicidad que comparten en la ficción
Adriana Torrebejano y Rubén Cortada, intérpretes de Sonia y Can en ¿A qué estás esperando?, se enfrentan a una dinámica en la que deben responder a distintas cuestiones para comprobar si existe verdadera telepatía entre ellos. El juego busca medir la conexión que han desarrollado trabajando juntos en la serie.
Junto a ellos, Eva Ugarte y Francisco Ortiz, que dan vida a Carol y Daryl, también participan en el desafío. Ambas parejas ponen a prueba el conocimiento que tienen de sus compañeros en una competición que revela quién demuestra una mayor complicidad más allá del rodaje.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas