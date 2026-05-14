Javier aprovecha el fallo de David con Katy Perry y se lleva un duelo muy ajustado en Pasapalabra

La prueba musical en Pasapalabra dejó uno de los momentos más comentados de la tarde cuando David aseguró que conocía perfectamente el tema de Katy Perry. Sin embargo, al intentar completar la letra, insistió en una palabra equivocada y no logró acertar.

Aprovechando la pista en español ofrecida por Roberto Leal, Javier reaccionó más rápido con el pulsador y consiguió llevarse la victoria. Después, Ana Morgade terminó explicando a David el significado de la letra de I kissed a girl.