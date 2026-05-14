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PASAPALABRA
Javier aprovecha el fallo de David con Katy Perry y se lleva un duelo muy ajustado en Pasapalabra
El concursante barcelonés reconoció la melodía en La Pista, pero una confusión con la letra permitió a Javier adelantarse y resolver correctamente el título de la canción.
La prueba musical en Pasapalabra dejó uno de los momentos más comentados de la tarde cuando David aseguró que conocía perfectamente el tema de Katy Perry. Sin embargo, al intentar completar la letra, insistió en una palabra equivocada y no logró acertar.
Aprovechando la pista en español ofrecida por Roberto Leal, Javier reaccionó más rápido con el pulsador y consiguió llevarse la victoria. Después, Ana Morgade terminó explicando a David el significado de la letra de I kissed a girl.