Luis Fonsi estalla en La Voz Kids por una decisión inesperada

Luis Fonsi protagoniza uno de los momentos más tensos de La Voz Kids tras mostrarse muy molesto por lo ocurrido durante una de las decisiones de los coaches. El artista reacciona con indignación y lanza una frase que sorprende en pleno programa.

Durante la escena, el cantante deja entrever que la situación podía afectar a la relación que mantiene desde hace años con otro de los miembros del formato. El momento genera numerosas reacciones entre los presentes y ha dado más emoción a la competición musical