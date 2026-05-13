Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Luis Fonsi en La Voz Kids

Luis Fonsi indignado en La Voz Kids: "Esto no se hace, 23 años de amistad por la ventana"

LA VOZ KIDS

Luis Fonsi estalla en La Voz Kids por una decisión inesperada

El cantante no oculta su enfado en plena competición de La Voz Kids después de una situación que termina provocando tensión entre los coaches durante el programa.

Carmen Pardo
Publicado:

Luis Fonsi protagoniza uno de los momentos más tensos de La Voz Kids tras mostrarse muy molesto por lo ocurrido durante una de las decisiones de los coaches. El artista reacciona con indignación y lanza una frase que sorprende en pleno programa.

Durante la escena, el cantante deja entrever que la situación podía afectar a la relación que mantiene desde hace años con otro de los miembros del formato. El momento genera numerosas reacciones entre los presentes y ha dado más emoción a la competición musical

Antena 3» Vídeos