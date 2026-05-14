David roza un histórico 24 en Pasapalabra tras el inesperado error matemático de Javier

La prueba comenzó cuesta arriba para Javier en el rosco de Pasapalabra, que arrancó con desventaja de tiempo y cometió un error inesperado en una definición numérica. Ante la pregunta sobre "número cardinal equivalente a diez veces diez", respondió "cuarenta" antes de darse cuenta de que el resultado correcto era cien.

Pese a ese tropiezo, el madrileño alcanzó los 22 aciertos y mantuvo la igualdad hasta el final. Sin embargo, David logró empatar, sumar una letra más y quedarse a solo dos respuestas del bote de 496.000 euros.