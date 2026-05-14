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PASAPALABRA
Javier sorprende en Pasapalabra al revelar que solo hace una comida al día
El concursante madrileño ha dejado sin palabras a Roberto Leal y a los invitados al explicar la rutina alimenticia que sigue desde hace tiempo por decisión propia.
Durante una conversación en Pasapalabra, Roberto Leal quiso compartir con la mesa una de las confesiones más llamativas de Javier sobre sus hábitos alimenticios. El concursante explicó que no desayuna nunca y que aguanta hasta la comida.
La sorpresa llegó cuando también aseguró que tampoco cena, por lo que únicamente realiza una comida fuerte al día. Ana Morgade quiso saber el motivo y Javier respondió que fue una decisión consciente: “Un día a uno le da por ahí…”.