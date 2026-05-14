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PASAPALABRA
Ana Morgade sorprende en Pasapalabra al explicar cómo hacer una RCP al ritmo de los Bee Gees
La humorista convirtió su acierto en La Pista en un inesperado consejo de primeros auxilios tras interpretar Stayin' Alive y explicar su utilidad en una reanimación cardiopulmonar.
Todo comenzó con el pleno de Ana Morgade en La Pista, donde reconoció Stayin' Alive y se lanzó a cantar imitando el falsete de los Bee Gees. Roberto Leal destacó su interpretación en uno de los momentos más divertidos del programa.
Después, la cómica aprovechó la canción para explicar que su ritmo sirve como referencia para mantener la cadencia correcta durante una RCP. Incluso añadió que también puede utilizarse La Macarena: "Por si te ves en esas, que lo sepas".