Ana Morgade sorprende en Pasapalabra al explicar cómo hacer una RCP al ritmo de los Bee Gees

Todo comenzó con el pleno de Ana Morgade en La Pista, donde reconoció Stayin' Alive y se lanzó a cantar imitando el falsete de los Bee Gees. Roberto Leal destacó su interpretación en uno de los momentos más divertidos del programa.

Después, la cómica aprovechó la canción para explicar que su ritmo sirve como referencia para mantener la cadencia correcta durante una RCP. Incluso añadió que también puede utilizarse La Macarena: "Por si te ves en esas, que lo sepas".