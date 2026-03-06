Javier acierta, canta y emociona en La Pista con su interpretación de 'La vida loca'

Javier ha vuelto a mostrar su poderío vocal en Pasapalabra con una interpretación que ha recordado a su primera exhibición con la versión española de 'All by myself'. La canción de esta ocasión, un tema de 1997, ha emocionado desde el primer fragmento.

Aunque no recordaba cada palabra del estribillo, Javier ha cantado lo suficiente para dejar claro su talento como tenor y su experiencia en la ópera. Alejandro solo ha podido disfrutar del momento, mientras Javier culminaba su actuación con un pleno que ha elevado aún más la magia del instante.