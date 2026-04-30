La insólita presión de los invitados a Javier y a David por desconocer su canción en La Pista

El duelo entre David y Javier quedó en segundo plano cuando casi todos los invitados reconocieron la canción nada más sonar. Manel Loureiro y Norma Ruiz no ocultaron su sorpresa al ver que los concursantes seguían en blanco y llegaron a parar el juego para expresarlo. Solo Sergio Pazos compartía el desconcierto de los participantes, mientras el resto presionaba desde el plató.

La insistencia fue tal que Roberto Leal acabó dándoles la razón: por fecha y popularidad, pensó que ambos debían conocerla. Javier terminó acertando gracias al título traducido, aunque admitió después que nunca había escuchado el tema de 1979, cerrando uno de los momentos más insólitos de Pasapalabra.