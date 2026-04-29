El Hormiguero
Macarena Gómez confiesa en El Hormiguero el inesperado problema que le genera una manía muy peculiar
La actriz visita el programa de Pablo Motos y sorprende al hablar abiertamente de una curiosa obsesión personal que, lejos de ser divertida, le provoca ansiedad y una sensación constante de malestar.
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Durante su entrevista, Macarena Gómez desvela una singular “tara” que forma parte de su día a día y que le afecta más de lo que parece. La actriz explica cómo esta manía le genera incomodidad y nerviosismo.
El momento, que mezcla humor y sinceridad, deja claro el lado más humano de la intérprete, que no duda en compartir esta experiencia personal con naturalidad en pleno plató.
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