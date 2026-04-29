Macarena Gómez confiesa en El Hormiguero el inesperado problema que le genera una manía muy peculiar

Durante su entrevista, Macarena Gómez desvela una singular “tara” que forma parte de su día a día y que le afecta más de lo que parece. La actriz explica cómo esta manía le genera incomodidad y nerviosismo.

El momento, que mezcla humor y sinceridad, deja claro el lado más humano de la intérprete, que no duda en compartir esta experiencia personal con naturalidad en pleno plató.