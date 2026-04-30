Una canción imposible provoca la espantada más teatral de Manel Loureiro y Norma Ruiz en Pasapalabra

Manel Loureiro y Norma Ruiz vivieron una situación tan divertida como surrealista en Pasapalabra. Roberto Leal les anunció que la canción que debían adivinar se remontaba nada menos que a 1908, dato suficiente para que ambos empezaran a hablar de complot y miraran al presentador con absoluta incredulidad.

Ni siquiera saber que la versión era de 1974 les calmó. Los fragmentos musicales no les ayudaron en absoluto y el desconcierto fue creciendo hasta que Norma, divertida pero indignada, propuso irse del plató. Manel la siguió y ambos se levantaron de la mesa, escenificando una falsa huida que desató las risas del público.