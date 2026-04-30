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Pasapalabra
Una canción imposible provoca la espantada más teatral de Manel Loureiro y Norma Ruiz en Pasapalabra
Los dos invitados protagonizaron uno de los momentos más surrealistas de La Pista al sentir que el programa les había tendido una trampa musical difícil de superar.
Manel Loureiro y Norma Ruiz vivieron una situación tan divertida como surrealista en Pasapalabra. Roberto Leal les anunció que la canción que debían adivinar se remontaba nada menos que a 1908, dato suficiente para que ambos empezaran a hablar de complot y miraran al presentador con absoluta incredulidad.
Ni siquiera saber que la versión era de 1974 les calmó. Los fragmentos musicales no les ayudaron en absoluto y el desconcierto fue creciendo hasta que Norma, divertida pero indignada, propuso irse del plató. Manel la siguió y ambos se levantaron de la mesa, escenificando una falsa huida que desató las risas del público.