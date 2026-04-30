Manel Loureiro se luce en el ¿Dónde Están? y rescata a Javier con un pleno decisivo

El panel del ¿Dónde Están? escondía personajes de ficción que comenzaban, en el caso del equipo naranja, por la letra G, con Hansel y Gretel como hilo conductor. Tras un inicio dubitativo y varios intentos sin premio, el tiempo empezaba a jugar en contra de Javier, aumentando la presión.

Fue entonces cuando Manel Loureiro tomó el mando. Con una seguridad arrolladora, encadenó respuestas hasta completar el panel y firmar el pleno. El escritor celebró el logro con visible entusiasmo, mientras Roberto Leal resumía el momento con humor y orgullo: “De Pontevedra al mundo”.