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Pasapalabra
Manel Loureiro se luce en el ¿Dónde Están? y rescata a Javier con un pleno decisivo
El escritor ha protagonizado uno de los momentos más celebrados del programa al resolver con total seguridad una prueba que se estaba complicando para el equipo naranja.
El panel del ¿Dónde Están? escondía personajes de ficción que comenzaban, en el caso del equipo naranja, por la letra G, con Hansel y Gretel como hilo conductor. Tras un inicio dubitativo y varios intentos sin premio, el tiempo empezaba a jugar en contra de Javier, aumentando la presión.
Fue entonces cuando Manel Loureiro tomó el mando. Con una seguridad arrolladora, encadenó respuestas hasta completar el panel y firmar el pleno. El escritor celebró el logro con visible entusiasmo, mientras Roberto Leal resumía el momento con humor y orgullo: “De Pontevedra al mundo”.