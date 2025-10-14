Antena 3 LogoAntena3
La táctica de Javi Martín que despista a Alicia Borrachero: “Te ha sacado la melodía de la cabeza”

Pasapalabra

Javi Martín desconcierta a Alicia Borrachero en La Pista con una táctica inesperada

El actor ha logrado despistar a su rival tarareando otras canciones, lo que ha dificultado que Alicia reconociera la melodía del tema propuesto en el duelo musical.

Alberto Mendo
Javi Martín ha aprovechado el desconcierto en La Pista para tararear otras canciones. Roberto Leal ha comentado que “le ha sacado la melodía de la cabeza” a Alicia Borrachero.

La estrategia ha funcionado y Javi se ha llevado el duelo con dos segundos en juego. La canción, de 1939 en versión de 1977, ha sido todo un reto para ambos invitados en Pasapalabra.

