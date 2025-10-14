Publicidad
Pasapalabra
Javi Martín desconcierta a Alicia Borrachero en La Pista con una táctica inesperada
El actor ha logrado despistar a su rival tarareando otras canciones, lo que ha dificultado que Alicia reconociera la melodía del tema propuesto en el duelo musical.
Javi Martín ha aprovechado el desconcierto en La Pista para tararear otras canciones. Roberto Leal ha comentado que “le ha sacado la melodía de la cabeza” a Alicia Borrachero.
La estrategia ha funcionado y Javi se ha llevado el duelo con dos segundos en juego. La canción, de 1939 en versión de 1977, ha sido todo un reto para ambos invitados en Pasapalabra.