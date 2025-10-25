Javi Cantero emociona en Pasapalabra con ‘El fantasma de los recuerdos’ antes de lanzar su nuevo single

Javi Cantero ha vuelto a llenar de arte y energía el plató de Pasapalabra con su interpretación de ‘El fantasma de los recuerdos’. El cantante, fiel a su estilo, ha tocado la guitarra y ha cantado “con el corazón”, conquistando al público y a Roberto Leal.

Durante su visita, ha adelantado que está a punto de estrenar un nuevo single grabado en directo. Además, continúa con su gira ‘Al compás que marca el aire’, con la que sigue compartiendo su rumba y su sello musical inconfundible.