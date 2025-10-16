Publicidad
Pasapalabra
Isabel Forner emociona en Pasapalabra con su alegato rural: “Qué suerte tenemos los de pueblo”
La periodista ha dedicado unas palabras a su tierra, Almenara, reivindicando la vida en los municipios pequeños y sus costumbres con orgullo y cercanía.
Isabel Forner ha aprovechado su visita a Pasapalabra para hablar de su pueblo. “Mi gente estará orgullosa”, ha dicho antes de lanzar un mensaje lleno de cariño.
Ha reivindicado las fiestas, las reuniones familiares y el hábito de “tomar la fresca”. Roberto Leal ha apoyado su alegato: “¡Que vivan los pueblos de España!”.