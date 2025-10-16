Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

El alegato de Isabel Forner en Pasapalabra: “Qué suerte tenemos los que somos de pueblo”

Pasapalabra

Isabel Forner emociona en Pasapalabra con su alegato rural: “Qué suerte tenemos los de pueblo”

La periodista ha dedicado unas palabras a su tierra, Almenara, reivindicando la vida en los municipios pequeños y sus costumbres con orgullo y cercanía.

Alberto Mendo
Publicado:

Isabel Forner ha aprovechado su visita a Pasapalabra para hablar de su pueblo. “Mi gente estará orgullosa”, ha dicho antes de lanzar un mensaje lleno de cariño.

Ha reivindicado las fiestas, las reuniones familiares y el hábito de “tomar la fresca”. Roberto Leal ha apoyado su alegato: “¡Que vivan los pueblos de España!”.

Antena 3» Vídeos