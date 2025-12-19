Publicidad
SUEÑOS DE LIBERTAD
Isabel descubre la boda secreta de Gabriel con Begoña y desata un nuevo terremoto en Perfumerías de la Reina
La llamada inocente de Isabel destapa el matrimonio de Gabriel con Begoña y abre un frente inesperado que podría cambiarlo todo en Perfumerías de la Reina.
La sorpresa ha sacudido por completo a Isabel después de escuchar a Begoña referirse a Gabriel como su marido. La joven, animada por María a llamar a la casa, jamás imaginó que esa conversación telefónica revelaría una verdad que la dejaría sin aliento.
Tras colgar sin revelar su identidad ni dejar recado alguno, Isabel queda atrapada entre la rabia y la desilusión.