Isabel descubre la boda secreta de Gabriel con Begoña y desata un nuevo terremoto en Perfumerías de la Reina

La sorpresa ha sacudido por completo a Isabel después de escuchar a Begoña referirse a Gabriel como su marido. La joven, animada por María a llamar a la casa, jamás imaginó que esa conversación telefónica revelaría una verdad que la dejaría sin aliento.

Tras colgar sin revelar su identidad ni dejar recado alguno, Isabel queda atrapada entre la rabia y la desilusión.