Irene Junquera hace un semipleno en el ¿Dónde Están? pero cuenta como victoria

El duelo del ¿Dónde Están? se ha inclinado a favor de Javier pese a que, como Alejandro, no ha logrado resolver su panel antes de que se agotara el tiempo. Irene Junquera ha tenido un papel clave: llevaba tres palabras por revelar cuando el temporizador llegó a cero.

Roberto Leal le ha dado la oportunidad de demostrar si tenía claro el resto de los números. Efectivamente, Irene ha completado las respuestas, aunque fuera de tiempo, dejando claro que solo le faltaron unos segundos para firmar el pleno.