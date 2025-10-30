Antena 3 LogoAntena3
El maravilloso poema de Manu para despedir a los invitados de Pasapalabra: “Sois muy ‘Rickyños’”

Pasapalabra

Los invitados de Pasapalabra, maravillados con el poema de Manu: “Le sobra sitio en la cabeza para hacer esto”

El concursante dedicó unos versos ingeniosos a los cuatro invitados antes de El Rosco, ganándose elogios por su creatividad y sentido del humor.

Alberto Mendo
Publicado:

Manu celebró su programa número 370 en Pasapalabra con un poema dedicado a Ricky Merino, Maya Pixelskaya, Eva Isanta e Iñaki Miramón. El gesto sorprendió por su originalidad y espontaneidad.

“Le sobra sitio en la cabeza para hacer esto”, comentó Maya, impresionada por el ingenio del concursante. El momento sirvió como una divertida despedida antes de jugar por el bote.

