Los invitados de Pasapalabra, maravillados con el poema de Manu: “Le sobra sitio en la cabeza para hacer esto”

Manu celebró su programa número 370 en Pasapalabra con un poema dedicado a Ricky Merino, Maya Pixelskaya, Eva Isanta e Iñaki Miramón. El gesto sorprendió por su originalidad y espontaneidad.

“Le sobra sitio en la cabeza para hacer esto”, comentó Maya, impresionada por el ingenio del concursante. El momento sirvió como una divertida despedida antes de jugar por el bote.