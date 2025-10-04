El ingenio de Manu brilla en Pasapalabra con un nuevo poema elogiado por los invitados

El talento no falta en Pasapalabra, y Manu volvió a demostrarlo con su original despedida a los invitados. Sus juegos de palabras dedicados a Fernando Gil, Marta Torné, Ana Ruiz y Daniel Diges arrancaron carcajadas y ovaciones en el plató.

La emoción fue doble cuando Daniel Diges puso el broche musical con un fragmento de El fantasma de la ópera. Marta Torné definió a Manu como un verdadero virtuoso, mientras sus versos convertían a Gil en púgil y llenaban de complicidad a cada uno de los invitados.