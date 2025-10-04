Daniel Diges emociona en Pasapalabra con su interpretación de El fantasma de la ópera

Daniel Diges cerró su visita a Pasapalabra con un momento inolvidable al cantar un fragmento de El fantasma de la ópera. Con una voz poderosa y llena de sensibilidad, logró emocionar tanto al plató como a la audiencia televisiva.

El intérprete, que da vida al icónico personaje en la producción de Andrew Lloyd Webber en Barcelona hasta febrero, deslumbró con una actuación breve pero intensa. Su talento, carisma y fuerza escénica conquistaron a todos en un broche final espectacular.