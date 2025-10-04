Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

El deseo de Daniel Diges que ve cumplido antes de despedirse de Pasapalabra: “Ya de sobrao”

Pasapalabra

Daniel Diges cumple su deseo en Pasapalabra y gana en La Pista con una divertida sorpresa

El actor pidió no enfrentarse a una canción en inglés y logró la victoria con humor, improvisando y cantando Loca de Malena Gracia en su despedida.

Alberto Mendo
Publicado:

Daniel Diges afrontó su último duelo en Pasapalabra contra Marta Torné con un deseo claro: que la canción no fuera en inglés. Tras dos días sufriendo con este idioma, su petición fue concedida.

Roberto Leal confirmó el cambio y Diges se lanzó con Loca de Malena Gracia, arrancando risas al improvisar parte de la letra. El actor se despidió con una victoria muy celebrada en La Pista.

Antena 3» Vídeos