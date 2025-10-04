Daniel Diges cumple su deseo en Pasapalabra y gana en La Pista con una divertida sorpresa

Daniel Diges afrontó su último duelo en Pasapalabra contra Marta Torné con un deseo claro: que la canción no fuera en inglés. Tras dos días sufriendo con este idioma, su petición fue concedida.

Roberto Leal confirmó el cambio y Diges se lanzó con Loca de Malena Gracia, arrancando risas al improvisar parte de la letra. El actor se despidió con una victoria muy celebrada en La Pista.