Ana Ruiz completa el pleno y Rosa celebra el trabajo en equipo en Pasapalabra

Ana Ruiz ha conseguido el pleno en la prueba del ¿Dónde Están? en Pasapalabra, completando el trabajo que Rosa había iniciado con acierto. Daniel Diges también lo logró en el programa anterior.

Entre productos lácteos como ‘parmesano’ y ‘roquefort’, Rosa se quedó a un paso del pleno. Ana tomó el relevo y no falló, demostrando que el equipo funciona con precisión y memoria.