Rosa roza el pleno y Ana Ruiz lo completa: ¡trabajo en equipo en el ¿Dónde Están?!

Pasapalabra

Ana Ruiz completa el pleno y Rosa celebra el trabajo en equipo en Pasapalabra

La actriz ha logrado cerrar con éxito la prueba del ¿Dónde Están?, mientras Rosa ha comprobado que sus invitados tienen buena memoria y se complementan perfectamente en el panel.

Alberto Mendo
Ana Ruiz ha conseguido el pleno en la prueba del ¿Dónde Están? en Pasapalabra, completando el trabajo que Rosa había iniciado con acierto. Daniel Diges también lo logró en el programa anterior.

Entre productos lácteos como ‘parmesano’ y ‘roquefort’, Rosa se quedó a un paso del pleno. Ana tomó el relevo y no falló, demostrando que el equipo funciona con precisión y memoria.

