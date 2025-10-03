Rosa arriesga en El Rosco y un fallo culinario la manda de nuevo a la Silla Azul

Rosa y Manu mantuvieron la tensión en El Rosco de Pasapalabra tras un marcador muy parejo. La gallega completó la primera vuelta con 20 aciertos, pero Manu reaccionó y llegó a 21.

Presionada por el resultado, Rosa decidió arriesgar con la Z. El fallo en una definición sobre comida mal guisada la dejó sin opciones y la mandó de nuevo a la Silla Azul.