Rosa arriesga en El Rosco y un fallo culinario la manda de nuevo a la Silla Azul
La concursante se jugó el empate con Manu en una palabra final que no logró acertar. El bote de 2.200.000 euros sigue sin dueño tras otro duelo igualado.
Rosa y Manu mantuvieron la tensión en El Rosco de Pasapalabra tras un marcador muy parejo. La gallega completó la primera vuelta con 20 aciertos, pero Manu reaccionó y llegó a 21.
Presionada por el resultado, Rosa decidió arriesgar con la Z. El fallo en una definición sobre comida mal guisada la dejó sin opciones y la mandó de nuevo a la Silla Azul.