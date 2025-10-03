Dani Diges improvisa en inglés y pierde su oportunidad frente a Marta Torné en Pasapalabra

Daniel Diges intentó superar el reto en inglés en La Pista, pero no logró acertar ni una palabra. Marta Torné, que se había adelantado con el pulsador, ya conocía la canción.

El actor improvisó con tarareos y palabras inventadas, mientras Marta esperaba su turno. Finalmente, fue ella quien acertó en el siguiente intento y se llevó el punto decisivo en Pasapalabra.