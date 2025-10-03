Publicidad
Dani Diges improvisa en inglés y pierde su oportunidad frente a Marta Torné en Pasapalabra
El actor volvió a tropezar con el idioma en La Pista, donde intentó acertar una canción en inglés sin éxito. Marta Torné aprovechó el momento para llevarse la victoria.
Daniel Diges intentó superar el reto en inglés en La Pista, pero no logró acertar ni una palabra. Marta Torné, que se había adelantado con el pulsador, ya conocía la canción.
El actor improvisó con tarareos y palabras inventadas, mientras Marta esperaba su turno. Finalmente, fue ella quien acertó en el siguiente intento y se llevó el punto decisivo en Pasapalabra.