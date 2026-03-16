El inesperado reproche de Nuria Roca a Juan del Val por sus regalos: “Alguno me ha hecho llorar”

La tertulia de actualidad de El Hormiguero volvió a dejar un momento cómico cuando la conversación cambió de tema y acabó en los regalos que se hacen entre ellos los colaboradores.

En ese punto, Nuria Roca reprochó entre risas a Juan del Val su poco acierto con la ropa que le regala, asegurando que alguno de esos detalles incluso le ha hecho llorar, provocando la reacción divertida del resto de la mesa.