El inesperado reencuentro de Melendi con una exconcursante de La Voz Kids: es el único coach que no se gira

El regreso de Marta a las Audiciones a ciegas ha provocado un curioso giro. La joven había estado en el equipo de Melendi en La Voz Kids, pero el cantante no ha reconocido su voz y no se ha girado.

Tras descubrir su identidad, el coach se ha acercado para abrazarla y ha reconocido que le encanta su voz. "Tienes una luz tremenda", le ha asegurado en un reencuentro que también ha dejado espacio para las risas en La Voz.