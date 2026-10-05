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Todos se giran menos él: el 'tierra trágame' de Melendi al descubrir quién era la concursante

Todos se giran menos él: el 'tierra trágame' de Melendi al descubrir quién era la concursante

LA VOZ

El inesperado reencuentro de Melendi con una exconcursante de La Voz Kids: es el único coach que no se gira

Marta ha regresado a La Voz años después de formar parte del equipo de Melendi, aunque precisamente su antiguo coach ha sido el único que no ha pulsado el botón.

El regreso de Marta a las Audiciones a ciegas ha provocado un curioso giro. La joven había estado en el equipo de Melendi en La Voz Kids, pero el cantante no ha reconocido su voz y no se ha girado.

Tras descubrir su identidad, el coach se ha acercado para abrazarla y ha reconocido que le encanta su voz. "Tienes una luz tremenda", le ha asegurado en un reencuentro que también ha dejado espacio para las risas en La Voz.

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