El inesperado lapsus de David en La Pista: no reconoce Gloria y termina ayudando a Moisés a completar la canción

Moisés ha reconocido Gloria y ha entonado el estribillo, aunque después se ha quedado atascado con la letra. El riojano pensaba que alguien del público le estaba dando una pista, hasta que Roberto Leal le ha descubierto la verdad.

La ayuda venía de su propio rival. David, que momentos antes había desistido, ha recordado de repente la canción y ha terminado ejerciendo de apuntador y haciendo los coros. Moisés ha aprovechado la inesperada colaboración para llevarse el pleno en La Pista en Pasapalabra.